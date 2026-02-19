Trump, İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
Trump, İran'a Saldırı Hazırlığında

19.02.2026 05:43
ABD'li yetkililere göre Trump, ordunun İran'a saldırı için Cumartesi hazır olduğunu söyledi.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği iddia edildi.

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CBS'in ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi. Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti. İran'a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD'nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu'daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

"Trump, bu konu üzerine çok zaman harcıyor"

ABD merkezli CNN haber kanalı ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran'a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti. Trump'ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı. Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi. Trump'ın muhtemel bir saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. - WASHINGTON

Son Dakika Yerel Trump, İran'a Saldırı Hazırlığında

