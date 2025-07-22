Trump, İran'ın Nükleer Tesislerini Tekrar Vurabileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Trump, İran'ın Nükleer Tesislerini Tekrar Vurabileceğini Açıkladı

Trump, İran\'ın Nükleer Tesislerini Tekrar Vurabileceğini Açıkladı
22.07.2025 05:31
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Trump, İran'ın nükleer tesislerini 'yok ettiklerini' belirterek, gerekirse tekrar saldıracaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinin ABD saldırılarıyla 'yok edildiğini' belirterek, "Gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkesinin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı. ABD merkezli haber kanalı CNN'in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN yalancı 'muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran'ın nükleer tesislerini 'yok eden' harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi. Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN'in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi nükleer zenginleştirmeden vazgeçemeyeceklerini söylemişti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox Haber kanalından Bret Baier'e yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçemeyeceğini belirtmişti. Arakçi, "Evet, zenginleştirme şu anda durdu. Çünkü zarar ciddi ve ağır. Ama elbette zenginleştirmeden vazgeçemeyiz, çünkü bu bizim kendi bilim insanlarımızın bir başarısı. ve artık bundan da öte, bu bir ulusal gurur meselesi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump, İran'ın Nükleer Tesislerini Tekrar Vurabileceğini Açıkladı - Son Dakika

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