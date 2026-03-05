Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer Tehdit Var

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini öne sürerek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşın ABD açısından çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Birisi, '10 üzerinden kaç verirsiniz?' diye sordu; 'Yaklaşık 15' dedim" ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade eden Trump, "Açık ara dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. ve İran uzun yıllardır, 47 yıldır devasa bir tehditti. Bizim insanlarımızı ve dünyanın dört bir yanından insanları öldürüyorlardı" şeklinde konuştu. Trump, önce ABD'nin saldırmaması halinde İran'ın bunu İsrail'e yapacağını iddia etti.

Obama'ya nükleer anlaşma suçlaması

Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran Nükleer Anlaşması) üzerinden eleştiren Trump, bunu "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteledi. Bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını savunan Trump, "İran'a nükleer silah dahil her şeyi verdiği için "Obama Nükleer Anlaşması' dediğim o anlaşmayı sonlandırmasaydık, 4 yıl önce çok kötü şeyler olabilirdi. Çünkü nükleer silaha sahip olacaklardı. iyi ki ben o anlaşmayı sonlandırdım" diye konuştu.

"İran'da lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor"

İran liderliğinin hızla yok olduğunu iddia eden Trump, "Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor. Gözlerinizin önünde olup bitenler inanılmaz" ifadelerini kullandı. ABD ordusunun kaydettiği muazzam ilerlemeyi herkesin gördüğünü öne süren Trump, "Füzeler hızla yok ediliyor. Fırlatıcıları yok ediliyor. Komşularına saldırıyorlar. Bazı durumlarda müttefiklerine saldırıyorlar. Kontrolden çıkmış bir ülkeydi ve eğer izin verseydik ellerindekini bize karşı kullanacaklardı" dedi.

"Vurmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı"

Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonların ilk görev döneminde yeniden inşa ettiği ABD ordusu sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Geçen yaz İran'ın nükleer altyapısına gerçekleştirilen saldırıları hatırlatan Trump, "B-2'ler vurdu. 'Yok etmek' kelimelerini kullanıyorum. Çünkü bu, onların nükleer potansiyellerinin tamamen yok edilmesiydi ve onları çok ama çok ciddi bir şekilde geriye götürdü" dedi. Son saldırıların da gerekli olduğunu öne süren Trump, "2 hafta içinde vurmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Birkaç ay önce B-2 saldırısını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Çılgın insanlar nükleer silahlara sahip olduğunda kötü şeyler yaşanır. Yani şu anda çok iyi durumdayız, bunu bilmenizi isterim" şeklinde konuştu. Trump, bunun ABD'nin askeri gücünün göstergesi olduğunu ve saldırılara devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON