Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer Tehdit Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer Tehdit Var

05.03.2026 02:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a saldırıların devam edeceğini ve nükleer silah tehdidine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini öne sürerek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşın ABD açısından çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Birisi, '10 üzerinden kaç verirsiniz?' diye sordu; 'Yaklaşık 15' dedim" ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade eden Trump, "Açık ara dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. ve İran uzun yıllardır, 47 yıldır devasa bir tehditti. Bizim insanlarımızı ve dünyanın dört bir yanından insanları öldürüyorlardı" şeklinde konuştu. Trump, önce ABD'nin saldırmaması halinde İran'ın bunu İsrail'e yapacağını iddia etti.

Obama'ya nükleer anlaşma suçlaması

Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran Nükleer Anlaşması) üzerinden eleştiren Trump, bunu "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteledi. Bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını savunan Trump, "İran'a nükleer silah dahil her şeyi verdiği için "Obama Nükleer Anlaşması' dediğim o anlaşmayı sonlandırmasaydık, 4 yıl önce çok kötü şeyler olabilirdi. Çünkü nükleer silaha sahip olacaklardı. iyi ki ben o anlaşmayı sonlandırdım" diye konuştu.

"İran'da lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor"

İran liderliğinin hızla yok olduğunu iddia eden Trump, "Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor. Gözlerinizin önünde olup bitenler inanılmaz" ifadelerini kullandı. ABD ordusunun kaydettiği muazzam ilerlemeyi herkesin gördüğünü öne süren Trump, "Füzeler hızla yok ediliyor. Fırlatıcıları yok ediliyor. Komşularına saldırıyorlar. Bazı durumlarda müttefiklerine saldırıyorlar. Kontrolden çıkmış bir ülkeydi ve eğer izin verseydik ellerindekini bize karşı kullanacaklardı" dedi.

"Vurmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı"

Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonların ilk görev döneminde yeniden inşa ettiği ABD ordusu sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Geçen yaz İran'ın nükleer altyapısına gerçekleştirilen saldırıları hatırlatan Trump, "B-2'ler vurdu. 'Yok etmek' kelimelerini kullanıyorum. Çünkü bu, onların nükleer potansiyellerinin tamamen yok edilmesiydi ve onları çok ama çok ciddi bir şekilde geriye götürdü" dedi. Son saldırıların da gerekli olduğunu öne süren Trump, "2 hafta içinde vurmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Birkaç ay önce B-2 saldırısını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Çılgın insanlar nükleer silahlara sahip olduğunda kötü şeyler yaşanır. Yani şu anda çok iyi durumdayız, bunu bilmenizi isterim" şeklinde konuştu. Trump, bunun ABD'nin askeri gücünün göstergesi olduğunu ve saldırılara devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer Tehdit Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 03:44:46. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer Tehdit Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.