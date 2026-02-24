Trump'tan İran Açıklaması: Savaş İstemiyorum - Son Dakika
24.02.2026 02:49
ABD Başkanı Trump, İran'la savaş senaryolarının gerçek olmadığını, anlaşma için çaba göstereceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel savaş senaryolarını ele alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kararı veren kişi benim. Ben bir anlaşma olmasını, olmamasına tercih ederim. Ancak bir anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur. Çünkü İran'ın halkı harika ve iyi insanlar ve böyle bir şeyin onların başına asla gelmemesi gerekir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik muhtemel saldırı haberleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Yalan haber medyası" olarak tanımladığı bazı basın kuruluşlarının ABD Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'in İran'la savaşa karşı olduğu yönünde haberler yaptığını söyleyen Trump, imalı bir şekilde "Bu haberler söz konusu engin bilgi birikimini kimseye dayandırmıyor ve yüzde 100 yanlış" ifadelerini kullandı. General Caine'in herkes gibi savaş görmek istemediğini, ancak İran'a karşı atılacak muhtemel bir askeri adımda kolayca zafer kazanılacağına inandığını vurgulayan Trump, "O, İran'ı yakından tanıyor, zira İran'ın nükleer geliştirme tesislerine yönelik gerçekleştirilen 'Midnight Hammer' saldırısının sorumlusuydu. İran artık nükleer geliştiremiyor, çünkü tesisleri harika B-2 bombardıman uçaklarımız tarafından yerle bir edildi" dedi.

"Kararı veren kişi benim"

"Razin" olarak da bilinen General Caine'in "harika bir savaşçı olduğunu" ve "dünyanın en güçlü ordusunu temsil ettiğini" kaydeden Trump, "O, İran'a saldırmamaktan ya da basından okuduğum sahte kapsamı sınırlı saldırılardan bahsetmedi. O sadece kazanmayı bilir ve eğer kendisine söylenirse, buna önderlik edecektir" ifadelerini kullandı. İran ile muhtemel savaş senaryolarını ele alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak yanlış yazıldığını savunan Trump, "Kararı veren kişi benim. Ben bir anlaşma olmasını, olmamasına tercih ederim. Ancak bir anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur. Çünkü İran'ın halkı harika ve iyi insanlar ve böyle bir şeyin onların başına asla gelmemesi gerekir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
