Trump: Venezuela ile Tarihi Petrol Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardığını duyurarak, "ABD, özel sektörle kurulan bir ortaklık aracılığıyla, kendi vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmadan, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü güvence altına aldı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin

Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardığını duyurdu. Trump, bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kendi talimatı doğrultusunda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "ABD, özel sektörle kurulan bir ortaklık aracılığıyla, kendi vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmadan, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

Trump: "Amerikalılar için benzin fiyatları düşecek"

Bu adımla birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağının altını çizen Trump, "Petrol arzımızı büyük ölçüde artırıp Venezuela'nın muazzam bir başarı ve refaha kavuşmasına yardımcı olmayı sürdürürken, tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını uzun bir süre boyunca önemli ölçüde düşüreceğiz" dedi. Trump, varılan anlaşmayı "çığır açıcı" olarak niteleyerek, bunun ABD ile Venezuela arasındaki gelişen ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.