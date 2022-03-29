TSK Mehmetçik Vakfı 40. yılına özel muhtarlar ile buluştu - Son Dakika
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TSK Mehmetçik Vakfı 40. yılına özel muhtarlar ile buluştu

29.03.2022 16:38
TSK Mehmetçik Vakfı 40. yılına özel muhtarlar ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde TSK Mehmetçik Vakfı'nın kuruluşunun 40'ıncı yılı faaliyetleri çerçevesinde vakıf yönetimi Erzurum merkez ilçeleri, Aziziye-Palandöken ve Yakutiye'de görev yapan mahalle muhtarlarının katılımıyla Vakıf Erzurum Temsilciliğinde bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde TSK Mehmetçik Vakfı'nın kuruluşunun 40'ıncı yılı faaliyetleri çerçevesinde vakıf yönetimi Erzurum merkez ilçeleri, Aziziye-Palandöken ve Yakutiye'de görev yapan mahalle muhtarlarının katılımıyla Vakıf Erzurum Temsilciliğinde bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz, vakıf çalışmaları ve 40'ıncı yıl faaliyetleri çerçevesinde açıklamalarda bulunarak müteakiben Vakıf da görevli İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili Vakfı tanıtıcı bir sunum yaptı.

Yapılan sunumda; TSK Mehmetçik Vakfı'nın faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılarak Vakfın ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirilerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştığı vurgulandı.

Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz ise; TSK Mehmetçik Vakfı'nın şehit aileleri ve gaziler için yaptığı maddi ve manevi yardımların övgüyle karşıladıklarını belirtmiş, Vakfın, Milli ve manevi değerleri yüksek Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Korkmaz, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğinin mahalle muhtarlarını, yapılan çalışmalar hakkında aydınlattığını ifadeyle, davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Erzurum halkıyla birlikte olan muhtarların her zaman Mehmetçik Vakfının yanında yer aldığını anlattı. - ERZURUM

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Mehmetçik, Yakutiye, Erzurum, TSK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TSK Mehmetçik Vakfı 40. yılına özel muhtarlar ile buluştu - Son Dakika


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