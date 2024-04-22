TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gündür. 23 Nisan sadece bir bayram değil aynı zamanda çocuklarımıza yönelik özel bir sevgi ve saygı günüdür. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve umududur. Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini, eğitim almalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı, onları Cumhuriyet'in değerleri doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA