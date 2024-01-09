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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Apaydın, gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve aydınlatma misyonunu üstlendiklerini vurgulayarak, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti ve tüm basın çalışanlarının emeklerini takdir etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:47
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi,

"Gazeteciler toplumu bilgilendirme ve aydınlatma misyonunu üstlenerek kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için çaba gösteren önemli bir meslek grubunu temsil etmektedirler. Özveriyle çalışan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen gazeteciler demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olmanın yanı sıra toplumun sesi, vicdanı ve aynasıdır. Onlar kamuoyunu bilinçlendirme, toplumsal sorunlara ışık tutma ve demokratik değerlere katkı sağlama adına önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Bu vesileyle gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm basın çalışanlarına, çabaları ve özverileri için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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