TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner\'in oğlunun düğününde Mansur Yavaş ve Melih Gökçek nikah şahitliği yaptı

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner'in düğününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek nikah şahitliği yaptı.

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner'in düğünü Çubuk'ta bir düğün salonunda düzenlendi. Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş, Melih Gökçek yaptı.

Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner'e TŞOF Başkanlığını tebrik etti. Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül'e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu.

Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA