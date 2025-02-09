TSYD Gaziantep Şubesi\'nin İlk Kongresi Yapıldı

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Gaziantep Şubesi'nin 1'inci olağan genel kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongre de kurucu başkan Murat Atay şube başkanlığına seçildi.

Gaziantep Şube binasında yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Gaziantep'in duayen gazetecilerinden Ruhi Aytaç, katip üyeliklere ise Tebessüm Dayıoğlu ve Mehmet Akif Parlak seçildi. Divan Başkanı Ruhi Aytaç açılış konuşmasında seçimin Gaziantep'e ve spor kamuoyuna hayırlı olmasını diledi. Şubenin kuruluş faaliyet raporu, kurucu yönetim kurulu üyesi Sedat Torun tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde 18 yıldır temsilcilik görevini yürüten Murat Atay, oy birliğiyle Gaziantep Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu'na, Sedat Torun, Mustafa Teke, Raci Dölek, Mehmet Demir ve Ahmet Kaya yer aldı. Denetleme Kurulu'nda da Şeref Gözütok, Şafak Salıcı görevlendirildi.

TSYD Gaziantep Şubesi Başkanlığı'na seçilen Murat Atay yaptığı teşekkür konuşmasında, "Tarihi 60 yıla dayanan köklü ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olan bir derneğin Gaziantep'te ilk kez şubesi kuruldu. Bugün Gaziantep için tarihi bir gün yaşıyoruz. Şehrimizde 18 yıldır temsilcilik görevi yaptığım derneğin şubesini kurarak ilk başkan olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Derneğimiz için ilk yönetim kurulu toplantımızın ardından çok önemli projelerimiz var. TSYD Gaziantep Şubesini, ülke basınında daha da etkin hale getireceğiz. Seçildiğimiz bu görevde ben ve ekip arkadaşlarımız çok heyecanlıyız. Katıldınız için tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP