TTK, adı kullanılarak bağış ve destek talebinde bulunulduğunu bildirdi - Son Dakika
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TTK, adı kullanılarak bağış ve destek talebinde bulunulduğunu bildirdi

TTK, adı kullanılarak bağış ve destek talebinde bulunulduğunu bildirdi
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum ve yetkililerinin isimleri kullanılarak iş paydaşlarından yardım, bağış veya maddi destek talep edildiğini belirterek vatandaşları uyardı. Açıklamada, kurumun bilgisi dışında yapılan bu taleplere itibar edilmemesi ve benzer durumlarda kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum ve yetkililerinin isimleri kullanılarak iş paydaşlarından yardım, bağış veya maddi destek talep edildiğinin tespit edildiğini belirterek vatandaşları ve kurumlarla iş yapan tarafları uyardı.

TTK'dan yapılan açıklamada, söz konusu taleplerin kurumla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ve kurumun bilgisi ya da onayı dahilinde gerçekleştirilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun ve yetkililerinin adı, unvanı veya kurumsal kimliği kullanılarak gerçekleştirilen bu tür yardım, bağış, maddi destek ve benzeri taleplere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Benzer taleplerle karşılaşılması halinde durumun gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ve ilgili adli mercilere bildirilmesi istendi.

TTK, kamuoyunu kurum ve yetkililerinin adı kullanılarak gerçekleştirilebilecek girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TTK, adı kullanılarak bağış ve destek talebinde bulunulduğunu bildirdi - Son Dakika

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