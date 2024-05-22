TTK Üzülmez Müessesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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TTK Üzülmez Müessesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı

TTK Üzülmez Müessesi\'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yeraltında meydana gelen yangın sonucunda acil durum sirenleri çalındı ve maden işçileri güvenli bir şekilde ocakları boşalttı. Tatbikat başarıyla tamamlandı ve madencilere teşekkür edildi.

22.05.2024 08:59
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'nde yeraltında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Zonguldak'ta TTK'ya ait Üzülmez Müessesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, yeraltında meydana gelen yangın nedeniyle acil durum sirenleri çalındı. Siren sesleriyle birlikte -170 ve -320 kotlarında kömür üretimi yapan maden işçileri, gaz maskelerini kullanarak maden ocaklarını boşalttı. Acil durum planı kapsamında yeraltından çıkan madenciler toplanma alanlarında toplandı.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatta TTK Üzülmez Müessese Müdür Yardımcısı Adıgüzel Bakırhan, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Üzülmez Şube Yönetimi ve kurum yöneticileri yakından takip etti.

Tatbikat sonrası madencilere teşekkür eden TTK Üzülmez Üretim Başmühendisi Melih Özer, "Arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Tatbikat kapsamında ön görülen sürede ocakları boşalttık. Plana uygun şekilde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Arkadaşlar bu tatbikatta üzerinizde taşıdığınız ve her zaman yanımızda olması gereken OFK maskelerimizin yeraltında nerede olursak olalım maske istasyonlarına rahatlıkla ulaşım sağlayacak süreyi bize tanıdığını da görmüş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Madenciler tatbikatın ardından mesailerini tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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