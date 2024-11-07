Tuba Bahçeci'nin Doğal Sabun İhracı - Son Dakika
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Tuba Bahçeci'nin Doğal Sabun İhracı

Tuba Bahçeci\'nin Doğal Sabun İhracı

Elazığlı Tuba Bahçeci, menengiç ile sabun üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

07.11.2024 09:42
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Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan Tuba Bahçeci, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve bitkilerden doğal sabunlar üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor. Son olarak tarihi Harput bölgesinde topladığı menengiç bitkisinden "tarihi Harput doğal sabunu" markasıyla sabun üreten Bahçeci, bu ürünleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Özellikle saç dökülmesi ve egzama gibi cilt sorunlarına iyi geldiği bilinen menengiç sabunu, en çok talep gören ürünlerinden biri haline geldi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Yedigöze köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, hobi olarak başladığı doğal sabun üretimini gelir kapısına dönüştürdü. Yedi yıl önce, bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden sabun üretmeye başlayan Bahçeci, havuç, nar, üzüm, defne, nane, kekik, elma, Hindistan cevizi, domates, salatalık, papatya ve gül gibi pek çok farklı üründen sabun elde ediyor. Bugün yaklaşık 50 çeşit doğal sabun üreten Bahçeci, aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Son olarak, 5 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi'nde yetişen menengiç bitkisinden de sabun üretimine başlayan Bahçeci, "Tarihi Harput Doğal Sabunu" markasıyla hem yurtiçine hem de yurtdışına ürün ihraç ediyor. Özellikle saç dökülmesi, egzama, sedef ve mantar gibi cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen menengiç sabunu, en çok talep gören ürünlerinden biri haline geldi.

"Harput dağlarında toplanan menengiçlerden ürettik"

Doğal sabun üretimine ilk olarak 7 yıl önce başladığını dile getiren Tuba Bahçeci, "7 yıldır doğal sabun üretiyorum. Elazığ'ın markalarından olan tarihi Harput'un 5 bin yıllık bir geçmişi var. Bu Harput'tan yola çıkarak Harput'un dağlarında yetişmiş olan menengiçten 'tarihi Harput doğal sabununu' ürettik. Burada toplamış olduğumuz menengiçleri ilk önce kavurup sonrasından öğütüp sabunun hammaddesi içerisine katarak sabuna değer katmış oluyoruz. Saç dökülmesi, egzema, sedef ve mantar gibi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Şimdiye kadar toplamda 50'ye yakın sabun üretiminde bulundum. İnsanlara en çok fayda sağlayan favori sabunlardan bir tanesi de bıttım sabunu. Bunu da marka değeri oluşsun diye 'Tarihi Harput Doğal Sabunu' olarak şu an insanların faydalanabilmesi için piyasada" dedi.

"Yurt dışından ciddi talep alıyoruz"

Ürünlerinin yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bahçeci, "Burada doğmuş, büyümüş olduğum şehir olan Elazığ'dan hem diğer şehirlerden ve yurtdışından talep var. Yurtdışına ihracat yapıyorum. Elazığ içine elden teslimatımız, diğer şehirlere de kargomuz var. Saç dökülmesi ve egzema için inanılmaz bir talep oluşmaktadır. Yurtdışında Elazığ'ımızın ve Harput'umuzun adını yansıtması amacıyla böyle bir marka ile çıkmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuba Bahçeci'nin Doğal Sabun İhracı - Son Dakika

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