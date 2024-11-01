TÜBİTAK 2247-A Programında ESOGÜ'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TÜBİTAK 2247-A Programında ESOGÜ'ye Destek

TÜBİTAK 2247-A Programında ESOGÜ\'ye Destek

Prof. Dr. Vural Bütün'ün projesi, TÜBİTAK 2247-A Programı kapsamında 5 milyon TL destek aldı.

01.11.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı başvuru sonuçları açıklandı. Program çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Pof. Dr. Vural Bütün ve projesi özel bir araştırma bütçesi ile desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK tarafından bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik başlatılan BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı başvuru sonuçları duyuruldu. ESOGÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Bütün, bu kapsamda destek almaya hak kazanan lider araştırmacılar içerisinde yer aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası ödülleri olan ve hali hazırda dünyada hayatta olan 'Kimya bilimine yön veren 100 Türk Kimyacı' arasında gösterilen Prof. Dr. Vural Bütün, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 5 milyon TL'nin üzerinde özel bir araştırma bütçesi ile 3 yıl boyunca desteklenecek olan proje çerçevesinde 'Yeni ilaç taşıyıcı ve kontrollü ilaç salımı yapabilen polimerik akıllı-nanopartikül sistemler' geliştirilecek olup, toplam 3 doktora öğrencisi ve 1 doktora sonrası araştırmacı projede yer alacak.

Bilimsel değerlendirmeye alınan 95 kişiden 44'ünün desteklenmesi uygun görüldü

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde; bilimin ve teknolojinin her alanında Türkiye açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan alanında temayüz etmiş yurt içindeki üst düzey bilim insanlarına destek veriliyor. BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı çağrısı için 2'nci aşamada bilimsel değerlendirmeye alınan 95 kişiden 44'ünün desteklenmesi uygun görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilim İnsanı, Teknoloji, Tübitak, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜBİTAK 2247-A Programında ESOGÜ'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:14:03. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK 2247-A Programında ESOGÜ'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.