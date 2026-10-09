TÜED Erzurum Şube Başkanı Araz, emekli zammı için 'Emekli Geçinme Endeksi' istedi - Son Dakika
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TÜED Erzurum Şube Başkanı Araz, emekli zammı için 'Emekli Geçinme Endeksi' istedi

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TÜED Erzurum Şube Başkanı Araz, emekli zammı için \'Emekli Geçinme Endeksi\' istedi
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TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, TÜİK'in Eylül enflasyon verilerinin emeklinin hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek maaş zamlarında 'Emekli Geçinme Endeksi' esas alınmasını istedi. Düşük gösterilen rakamların emeklinin sofrasından ekmek eksilttiğini savundu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Açıklanan verilerin emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını belirten Araz, maaş zamlarının genel TÜFE yerine "Emekli geçinme endeksi" temel alınarak hesaplanması çağrısında bulundu.

"Emekli masa başındaki tabloya göre değil, pazara göre yaşıyor"

Yaptığı yazılı açıklamada istatistiklerin inandırıcılığının sorgulandığını vurgulayan Şube Başkanı Zekeriya Araz, "Biz emekliler olarak açıkça ifade ediyoruz: Bu rakamlar, emeklinin yaşadığı hayat pahalılığını anlatmıyor. Emekli TÜİK'in tablosuna göre değil; pazardaki, marketteki, eczanedeki, kiradaki, elektrik ve doğal gaz faturasındaki fiyatlara göre yaşıyor" dedi.

Açıklanan enflasyon oranlarındaki düşüşün cebe yansımadığını ifade eden Araz, şu soruları yöneltti: "Soruyoruz: Hangi emeklinin mutfak harcaması bir ayda yalnızca yüzde 1,84 arttı. Hangi emeklinin kirası, faturası, sağlık gideri bu açıklanan enflasyona göre yükseldi. Hangi pazarda, hangi markette yıllık hayat pahalılığı yüzde 29,73. Emeklinin cebindeki gerçek ile açıklanan rakam arasındaki mesafe her geçen gün büyüyor. Rakamlar düşüyor deniliyor, fiyatlar düşmüyor. Enflasyon geriliyor deniliyor, emeklinin alım gücü gerilemeye devam ediyor."

"Emekli geçinme endeksi oluşturulmalı"

TÜFE verilerinin sadece istatistiki bir bilgi olmadığını, milyonlarca emeklinin maaş artışını doğrudan etkilediğini hatırlatan Araz, düşük gösterilen her rakamın emeklinin sofrasından eksilen ekmek anlamına geldiğini savundu. Sabit gelirlinin enflasyonunun farklı olduğunu belirten TÜED Erzurum Şube Başkanı, çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi: "Emeklinin aylığı yalnızca genel TÜFE üzerinden belirlenmemelidir. Emeklilerin tüketim kalıplarını esas alan, gıda, kira, konut, sağlık ve enerji giderlerinin gerçek ağırlığını yansıtan 'Emekli Geçinme Endeksi' oluşturulmalıdır. Aylığının büyük bölümünü kiraya, gıdaya, faturaya ve ilaca ayıran emeklinin hayat pahalılığını genel ortalamaların arkasına saklayamazsınız."

TÜİK'e şeffaflık çağrısı

Konuşmasının sonunda TÜİK yetkililerine seslenen Araz, kurumun hesaplama süreçlerinde en yüksek şeffaflığı sağlaması gerektiğini ifade etti. Sadaka değil, yıllarca ödenen primlerin hakkını istediklerini belirten Araz, "Emeklinin aylığını masa başındaki rakamlara değil, çarşının, pazarın, mutfağın gerçeklerine göre belirleyin. Emekliyi rakamlara ezdirmeyin" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İHA
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