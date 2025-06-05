Van Vali Yardımcılığına atanan Köşk Kaymakamı Tuğba Polat için veda yemeği düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Tuğba Polat onuruna veda yemeği düzenlendi. Köşk Belediyesi ev sahipliğinde ilçede bulunan bir restorantta düzenlenen veda yemeğine, ilçe protokolü, kurum amirleri ve kurum personelleri, meslek oda başkanları ile mahalle muhtarları katılım sağladı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde Kaymakam Polat'ın konuşmasının ardından Kaymakam Polat'a hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi. - AYDIN