TÜİK Yetkilileri Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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TÜİK Yetkilileri Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı Ziyaret Etti

TÜİK Yetkilileri Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal\'ı Ziyaret Etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanı Serhat Atakul ile Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranlıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, TÜİK tarafından planlanan hizmet içi eğitimler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

21.02.2024 16:34
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanı Serhat Atakul ile Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranlıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, Veri Analitiği ve Yapay Zeka Araştırma Birimi Müdürü Prof. Dr. Fikret Er ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın'ın da katılım gösterdiği ziyarette, TÜİK tarafından planlanan hizmet içi eğitimler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, TÜİK yetkililerinin gerçekleştirdiği nezaket ziyareti için teşekkürlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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