TÜİK, Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut ve 145 iş yeri satıldığını açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut ve 145 iş yeri satıldığını açıkladı

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Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut ve 145 iş yeri satıldı. TÜİK verilerine göre konut satışlarının 550'si ilk el, 541'i ikinci el; iş yeri satışlarının 65'i ilk el, 80'i ikinci el oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ağustos ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut satıldı. Bin 91 konutun 550'sini ilk el satış, 541'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta ağustos ayında satılan iş yeri sayısı da 145 olarak gerçekleşti. Bunun 65'ini ilk el satış, 80'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TÜİK, Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut ve 145 iş yeri satıldığını açıkladı - Son Dakika
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