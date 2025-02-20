Tükdes'ten Market Fiyatları Uygulamasına Destek

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Market fiyatları listeleri karşılaştırma uygulamasını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Mensur Özçelik, "Bilinçli tüketici bilgisini kullanan tüketicidir" dedi.

TÜKDES Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Mensur Özçelik yaptığı açıklamada, "Tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan ücretsiz www marketfiyati.org uygulamasını olumlu buluyor ve destekliyoruz. Büyük zincir marketlerin fiyat verileri platforma aktarılarak, kullanıcıların daha bilinçli ve ekonomik alışveriş yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Platform, alışveriş listelerini karşılaştırarak en uygun fiyatlı marketi gösterir. Platform üzerinden ürün satışı yapılmamaktadır. Ürün karşılaştırma işlemlerini web sitesi üzerinden yapmak için 'Ürün Ara, Market Fiyatlarını Karşılaştır, Kazançlı Çık' alanına karşılaştırmak istediğiniz ürünü yazarak yapabilirsiniz. Bilinçli tüketici bilgi edinme hakkını kullanan/kullanabilen tüketicidir. Bilinçli tüketici; alışverişlerinde ihtiyaçlarını belirler, en uygun ürünü en uygun yöntemle satın alır. Satın alma işleminde bütün bilgi kaynaklarını kullanır. Bilinçli tüketici uzun vadede ekonomik istikrara katkı yapar. Tüketiciler www.marketfiyati.org sitesini kullanmalı ve zor kazandıklarını kolayca harcamamalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR