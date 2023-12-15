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Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Kira Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Kira Artışına Tepki Gösterdi

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve özel vakıflara kira artışı konusunda tepki gösterdi. Karademir, barınma sorununun arttığını ve vakıfların rant elde etmek için kiraları artırdığını belirtti.

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Kira Artışına Tepki Gösterdi
15.12.2023 - 15:02,
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Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve özel vakıflara kira artışı konusunda tepki gösterdi.

Birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, pandemiyle beraber ekonomik sıkıntıların baş gösterdiğini söyleyerek, bunun mal ve hizmetlerde yüksek fiyat artışına neden olduğunu belirtti. Barınma sorununun da bu süreçte arttığını dile getiren Karademir, "Ülkemizde son yıllarda özellikle pandemi ile birlikte içine düştüğümüz ekonomik sıkıntılar hepinizin malumu. Mal ve hizmetlerin astronomik artışı bir yana barınma sorunumuz da tavan yaptı. Kira artışları insanların maaşları ile yarışır hale gelince bir huzursuzluk ortamının da içine girdik. Barınma sorununu da çözmek için bir dizi tedbir alan devletimiz başta Vakıflar Genel Müdürlüğü eli ile uygun ve sağlıklı konutlar yaptı. Ancak günümüze geldiğimizde bir şeylerin ters gittiğini görüyoruz. Sorun çözme ruhu gitmiş yerine para ve kazanma hırsı gelmiş. Üstelik bu hırsa sahip olan kurumlar köklerimizden günümüze taşınan vakıf ruhu taşıması gereken kurumlar" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve özel vakıflara "kira artışı konusunda tepki gösteren Karademir, "Cumhurbaşkanı açıkladığı ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 23. madde ile konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Bu ülkede bir ekonomik sıkıntı varsa ve bunu bir ekonomik kurtuluş mücadelesine benzetiyorsak ki en üst perdeden, en üst ağızdan, Cumhurbaşkanının ağzından bu mücadeleyi hep beraber vereceğimiz ve bu mücadeleyi hep birlikte yeneceğimiz söylenip duruluyor. Buna en çok destek vermesi gerekenler bu ülkenin manevi kökeninden gelen vakıf ruhu ile kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü olmayacak da kim olacak? ya da özel vakıflar hepsinin bir vakıfnamesi var. Vakıf nedir? Bir iyiliktir. Kar etme organizasyonu değildir, para kazanma organizasyonu değildir. Olamaz. Başta Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özel vakıflar şu anda sadece rant elde etmenin peşine düştüler. ve kiraları artırıp piyasayı daha da kötü hale getiriyorlar. Onların destek vermesi gerekirken ki ellerinde vakıf arazisi olarak kullandıkları arazilerden elde ettikleri binlerce dairelerle Türkiye çapındaki 10 binlerce dairelerle bunlar kiraya katkı sağlayabilecekken tam tersi kiraların artması noktasında uğraşıyorlar. Hepsini milletim adına telin ediyorum. Kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Bu çözüm böyle olmaz. Cumhurbaşkanının bunu görüp derhal müdahale etmesini bekliyoruz ve bu anlamda biz vakıflara da tepkimizi göstermiş oluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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