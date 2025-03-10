Tüketiciler Birliği'nden İklim Kanunu'na Tepki - Son Dakika
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Yerel

Tüketiciler Birliği'nden İklim Kanunu'na Tepki

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı, İklim Kanunu'na rıza göstermediklerini belirtti.

10.03.2025 22:19
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Tüketiciler Birliği'nden 'İklim Kanunu'na tepki

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin:

" Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olarak bu kanuna rıza göstermiyoruz ve güvenmiyoruz"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İklim Kanunu'na tepki göstererek, "Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olarak bu kanuna rıza göstermiyoruz ve güvenmiyoruz" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İklim Kanununa tepki gösterdi. Bu kanunu istemediklerini ve güvenmediklerini kaydeden Şahin, "Son günlerde bir yasa çıkarma çalışmasına hep birlikte şahit oluyoruz. İklim adı altına bir yasa çıkacak. Bu yasa ile ilgili çok iddialı hedefler var. TBMM, sıfır karbon, sıfır atık gibi hedeflerle bir yasa çıkartmayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum "önümüzdeki 100 senemizi şekillendirecek bir kanun" dedi. Belli ki çok önemli bir kanun. Önümüzdeki 100 seneyi şekillendirecek. Türkiye'nin 100 senelik bir hedefi ve planı olmadı ki bir iklim kanunda 100 seneyi şekillendirecek bir hedeften bahsediliyor. 100 senelik hedefler bize hiç yabancı değil. 100 senelik hedefler İngiliz Kraliyetinin hedefleridir. Şu anda da Türkiye'de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Kanun İngiltere'de hazırlanıyor, adına Paris deniliyor ve Amerika'da imzalanıyor. Biz Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olarak bu kanuna rıza göstermiyoruz. Bu kanuna güvenmiyoruz. Güvenmediğimizi kamuoyuna deklare ediyoruz" dedi. Şahin, "Geçtiğimiz sene "İklim Kanununu istemiyoruz" diye meclise verilen dilekçelere bu ülkenin vatandaşı 1 milyon 200 bin kişi imza attı. Bu imzalar meclisin sayfasından kaldırıldı. Bu kanunla ilgili kimsenin bildiği bir madde yok. Kimsenin bilmediği bir kanun çıkartılacak ve biz bu kanunu istemiyoruz. Biz bunu millete niye anlatmıyoruz. Türkiye'yi BM'nin bir eyaleti haline getirecek, uluslararası kurumların müdahalesine açık hale getirecek bir sözleşmeyi vatandaşla söylemeden, izin almadan çıkarmak olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketiciler Birliği'nden İklim Kanunu'na Tepki - Son Dakika

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