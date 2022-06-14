Tüm dünya gıda krizi için endişeli! Ukrayna tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti - Son Dakika
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Tüm dünya gıda krizi için endişeli! Ukrayna tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti

14.06.2022 00:06

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda krizi endişesi yaşıyor. Krizin aşılması için çeşitli yollar aranırken Ukrayna'dan ülkedeki tarım arazilerinin durumuna ilişkin tedirgin eden bir açıklama geldi. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski, işgal nedeniyle ülkedeki tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiklerini belirterek, tahıl hasadının yarı yarıya düşmesini beklediğini ifade etti.

Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgali enerji ve gıda sektörlerini olumsuz etkiledi. Tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında tarihi rekorlar görülürken, Ukrayna'dan diğer ülkelere yapılan gıda ihracatı da sekteye uğradı. Yaşanan kriz derinleşerek devam ederken, Ukraynalı Bakan Yardımcısı ülkedeki tarım arazileriyle ilgili son durumu paylaştı.

TARIM ALANLARININ YÜZDE 25'İ KAYBEDİLDİ

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya'nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

"UKRAYNA GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Taras Vysotski, "Ekilebilir arazinin yüzde 25'inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı.

Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti
Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski

"30 MİLYON TON MAHSUL FAZLASI VAR"

Vysotski, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

UKRAYNA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. BUĞDAY İHRACATÇISI

Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya'nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi. Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.

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Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ukrayna, Rusya, Yerel, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüm dünya gıda krizi için endişeli! Ukrayna tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti - Son Dakika

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