Tüm Sağlık-İş Sendikası\'nın Yeni Genel Mevzuat Başkanı Belli Oldu

30.03.2026 14:53
Tüm Sağlık-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu Kayseri'de coşkuyla gerçekleşti. Muharrem Tekin, yeni Genel Mevzuat Başkanı oldu.

Tüm Sağlık-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu, Kayseri'de gerçekleşti. Beklenenin üstünde bir katılım ve coşkuyla gerçekleşen Tüm Sağlık-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu'nda Tüm Sağlık-İş Sendikası Pasinler İlçe Başkanı Muharrem Tekin, Genel Mevzuat Başkanlığı görevine getirildi.

Tüm Sağlık İş Sendikası Genel Mevzuat Başkanı Muharrem Tekin yaptığı açıklamada, "3'üncü Olağan Genel Kurulumuzu büyük bir kararlılık ve güçlü bir iradeyle tamamladık. Tüm Sağlık-İş Sendikamızın yönetiminde Mevzuattan Sorumlu Genel Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden başta Genel Başkanımız ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görev; sadece bir unvan değil, aynı zamanda emek mücadelesinin hukuki ve kurumsal teminatıdır. Bu bilinçle, işçi kardeşlerimizin hakkını korumak, adaleti savunmak ve sendikamızın ilkeli duruşunu daha ileri taşımak için durmadan çalışacağız. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, emeğin hakkını savunan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Gücümüz birliğimizden, kararlılığımız inancımızdandır." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

