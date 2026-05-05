Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Erdağ'dan, Bahçeli'nin "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" Önerisine Tepki - Son Dakika
05.05.2026 18:04
(İZMİR) - Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamaları ve "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisine tepki gösterdi.

Erdağ, "Terörsüz Türkiye" süreci ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Abdullah Öcalan üzerinden "statü" tartışması açılmasının yalnızca siyasi bir hata değil, aynı zamanda toplumsal vicdana karşı ağır bir sorumsuzluk olduğunu ifade eden Erdağ, "Bu ülkenin hafızasıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Terörle mücadelede ödenen bedeller ortadayken, bugün kalkıp bu süreci tartışmaya açmak; şehitlerin aziz hatırasına, gazilerin onuruna ve milyonların adalet duygusuna açık bir saygısızlıktır" dedi.

"Siyasi mühendislik değil, açık bir kırılma girişimi"

Bahçeli'nin "koordinatörlük" önerisine tepki gösteren Erdağ, bunun demokratik bir çözüm değil, aksine toplumdan kopuk bir siyasi mühendislik girişimi olduğunu belirtti. Erdağ, "Adı ne olursa olsun, bu tür yapılar milletin iradesini by-pass etme çabasından başka bir şey değildir. Türkiye'nin kaderi, kapalı kapılar ardında oluşturulacak masa başı mekanizmalara teslim edilemez" ifadesini kullandı.

"Toplumsal sabır zorlanıyor"

Yapılan açıklamaların toplumda derin bir kırılma yaratabileceğini kaydeden Erdağ, "Bu tür çıkışlar toplumsal sabrı zorlamakta, birlik duygusunu zedelemektedir. Herkes bulunduğu makamın ağırlığına uygun konuşmak zorundadır. Hiç kimse bu ülkenin aklıyla alay edemez. Emekçilerin, halkın ve bu toprakların ortak değerlerinin hiçe sayılmasına asla sessiz kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti, pazarlık konusu yapılacak bir yapı değildir. Bu ülke sahipsiz değildir!" dedi.

Kaynak: ANKA

