TÜMAD Madencilik'ten Balıkesir'de Altın Madenine ÇED Onayı - Son Dakika
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TÜMAD Madencilik'ten Balıkesir'de Altın Madenine ÇED Onayı

23.06.2026 11:33
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TÜMAD, Balıkesir'deki altın madeninin kapasitesini artırmak için 66 bin ağaç kesilerek ÇED onayı aldı.

(BALIKESİR) - Altın madenleriyle tanınan Kanadalı Alamos Gold firmasnın Türkiye'deki iştirakini ve bölgedeki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini satın alan TÜMAD Madencilik'in Balıkesir Madra Dağı'ndaki altın madeninin kapasite artışı için "ÇED Olumlu" kararı verildi. Proje için bölgede 66 bin 410 ağaç kesilecek.

Nurol Holding iştiraki olan Çanakkale (Lapseki) ve Balıkesir (İvrindi) bölgelerinde aktif altın ve gümüş madenleri işletmeleriyle bilinen TÜMAD Madencilik, Balıkesir'deki altın madeninin kapasitesini genişletmek için onay aldı.

Firmanın Balıkesir'in İvrindi ilçesi sınırlarında yer alan ve Kuzey Ege Havzası ile Susurluk Havzası'nı birbirinden ayıran havza sınırınındaki Madra Dağı'nda bulunan "İvrindi Altın ve Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi (Yığın Liç, ADR, Kırma Eleme Tesisi) Kapasite Artışı, Mevcut Mobil Kırıcı" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı verildi.

Karar ile birlikte firmanın 2016 yılından bu yana işlettiği altın madeninin 835,53 hektar olan ÇED alanı, 452,44 hektar daha artırılarak toplam bin 287,97 hektara çıkarılacak.

Mevcutta yıllık en fazla 7,76 milyon ton cevher üretimi yapılan madende, kapasite artışıyla birlikte yıllık üretimin 15,5 milyon tona çıkarılması öngörülüyor. Proje dosyasına göre maden ömrü boyunca çıkarılacak toplam cevher miktarı 75,3 milyon tondan 115,3 milyon tona yükselecek. Mevcut 75,3 milyon ton kapasiteli yığın liç tesisinin kapasitesinin de 155,3 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Proje raporuna göre kapasite artışıyla birlikte; yıllık cevher üretiminin yaklaşık 2 katına çıkarılması hedefleniyor. Toplam cevher üretiminde ise yaklaşık 40 milyon tonluk ek artış öngörülüyor.

ORMAN ALANINDA YER ALIYOR

Projenin ÇED raporuna göre; kapasite artışının yapılacağı ÇED alanı, 1/100.000 ölçekli Balıkesir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı içerisinde ve planda "orman ve tarım arazilerinde" bulunuyor.

Rapora göre; proje 15,1 km mesafede sulama amaçlı Ardıçtepe Barajı ve ön inceleme-master plan aşamasında olan Küçükılıca Barajı'nın yağış suyu çekme alanında yer alıyor.

Raporda, kapasite artışı için 66 binin üzerinde ağacın kesileceği belirtilirken konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"ÇED Raporuna konu olan kapasite artışı kapsamında Tablo-13 amenajman planına göre 66 bin 410 adet ağaç yer almakta olup 166 bin adet ağaç dikilmesi planlanmaktadır. Söz konusu ağaç dikimi Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 1.287,95 ha'lık ÇED alanı belirlenmiştir. İşbu rapora konu olan kapasite artışı alan 452,44 ha ve tamamı orman sayılan alandır."

Projenin maliyetinin ise 4,5 milyar lira olması planlanıyor.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNİ DE ALMIŞTI

Firma, geçtiğimiz yıllarda Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı bölgesindeki altın madeni projesiyle geniş çaplı ağaç katliamı ve siyanür kullanımı iddialarıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold firmasnın Türkiye'deki iştirakini ve bölgedeki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini de satın alarak faaliyet alanını genişletmişti.

Nurol Holding ayrıca, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi devasa yap-işlet-devret projelerin yüklenicisi olarak iktidar bağlantıları nedeniyle de eleştirilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TÜMAD Madencilik'ten Balıkesir'de Altın Madenine ÇED Onayı - Son Dakika

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