Tümay Tüm Çocukların Derneği, Malazgirtli Çocuklara Yardım Etti - Son Dakika
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Tümay Tüm Çocukların Derneği, Malazgirtli Çocuklara Yardım Etti

Tümay Tüm Çocukların Derneği, Malazgirtli Çocuklara Yardım Etti

Tümay Tüm Çocukların Derneği Başkanı Yusuf Tümay, köy ziyaretleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki çocuklara okul ve giyim malzemesi hediye etti. Tümay, çocukları mutlu etmek amacıyla her hafta farklı bir ile giderek yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

06.05.2024 15:07
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MUŞ (İHA) – Tümay Tüm Çocukların Derneği Başkanı Yusuf Tümay, köy ziyaretleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki çocuklara okul ve giyim malzemesi hediye etti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğretmenlik yapan Yusuf Tümay (47), 23 yıl önce komşusunun verdiği kitap ile gittiği dershaneden sonra üniversiteyi kazanarak öğretmen olduktan sonra yaşadığı zorlukları unutmayarak öğrencilere el uzatmaya devam ediyor. Okuldan arta kalan zamanlarında köy köy gezerek maddi durumu iyi olmayan öğrencilere sosyal medyadan topladığı kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, şeker, ayakkabı ve giyim malzemesi dağıtan Tümay, bu sefer ise Malazgirtli çocukların yüzünü güldürdü.

Çocukları çok sevdiği için onlar adına Tümay Tüm Çocukların Derneğini kurduğunu ifade eden Yusuf Tümay, Malazgirt ilçesindeki iki köy, ADEM kreşi ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler ve spor ayakkabısı dağıttığını belirtti. Okuldan arta kalan zamanlarında il il, ilçe ilçe ve köylere gittiğini ifade eden Tümay, "Tümay Tüm Çocukların Derneği kurucusu ve başkanıyım. Biz tüm köyleri geziyoruz. Her hafta bir ile gidiyoruz. Geçen sene 13 bin çocuğumuza ulaştık. Bizim hedefimiz, tüm çocuklar gülene kadar Türkiye'yi dolaşacağız. Malazgirt ilçemizde Aynalı Hoca ve Hasretpınar köylerinde 150 çocuğumuza ayakkabı ve hediye getirdik. Ayrıca ilçe merkezimizde eğitim gören özel birey çocuklarımız ve kreşteki çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık. Bizler bir çocuk gülsün, dünya değişsin diye yola çıktık. Tüm çocuklarımız gülene kadar da yola devam diyoruz. Bizim amacımız çocuklara yardım etmek değil, çocukları mutlu etmektir" dedi.

Tümay Tüm Çocukların Derneğini Malazgirt ilçesine davet eden Bir Umutta Sen Ol Derneği Başkanı ve Muhtar Hasan Başaran ise "Kardeş derneğimiz bizi kırmadı. Davetimiz üzere ilçemize geldi. İlçemizde çeşitli hediyeler dağıttılar. Ayrıca engelli bir çocuğumuza da tekerlekli sandalye getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tümay Tüm Çocukların Derneği, Malazgirtli Çocuklara Yardım Etti - Son Dakika

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