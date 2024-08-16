Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret etti

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9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla bir üst rütbeye yükseltilen ve 30 Ağustos 2024 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi edecek olan Tümgeneral Tevfik Algan'ın yerine atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ daha önce 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı görevini yapıyordu. - ERZURUM