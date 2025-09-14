Tunceli Afetlere Karşı Hazırlıklarını Güçlendiriyor

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Nazımiye faylarının kesişim noktasında bulunan Tunceli, hem deprem hem de heyelan ve çığ gibi ikincil afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. AFAD, güncellenen afet planlarıyla bin 143 konteynerden oluşan 12 konteyner kenti muhtemel bir senaryoya karşı hazır tutuyor.

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Nazımiye faylarının kesişim noktasında yer alan Tunceli, afetlere karşı hazırlıklarını her geçen gün güçlendiriyor. 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinden alınan dersler, şehri muhtemel senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirdi. AFAD Tunceli, riskli bölgelerin sayısallaştırılmasından konteyner kentlerin aktif kullanımına kadar birçok başlıkta kapsamlı çalışma yürütüyor. Şehir merkezi dahil 8 ilçede bin 143 konteynerden oluşan 12 barınma merkezi, hem kamu personeli hem de vatandaşlar için güvenli bir yaşam alanı olarak hazır tutuluyor.

"Biz afete uzun süredir hazırlanıyoruz"

2020 ve 2023 depremlerinin ardından Tunceli'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Tunceli Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürü Onur Özdemir, herhangi bir afet durumunda yapılması gereken her şeyi planladıklarını ve bu süreçte kenti muhtemel bütün senaryolara hazırladıklarını belirtti. Özdemir, "Depreme hazırlık sürecinde ilimizde özellikle 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra çeşitli çalışmalar yaptık. Özellikle Atatürk Mahallesindeki konteyner kentlerimiz bizim en büyük silahımız oldu. Muhtemel bir afet durumunda bu konteyner kentlerimizi aktif bir şekilde kullanacağız. Zaten hali hazırda kullanıyoruz. Hem kamu personelimiz hem de afetzede vatandaşlarımız burada düzenli olarak yaşamaya devam ediyorlar. Herhangi bir afet anında kamu personelimizin tahliyesiyle afetzede vatandaşlarımızın yerleştirme planları hazır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında benim de üyesi olduğum Barınma Hizmet Grubu var. Bu Barınma Hizmet Grubu planlarında bahsettiğimiz çadır kent ve konteyner kent alanlarımızda hangi kurum personelleriyle nasıl koordineli bir şekilde çalışacağımız belirlendi. 2025 yılına ait Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Tunceli Afet Müdahale Planlarımız toparlandı, düzenlendi. Biz afete uzun süredir hazırlanıyoruz. Son 2 deprem sonrasında da yaptığımız hazırlıkların büyük bir başarı gösterdiğini fark ettik" dedi.

Afet etütleri konusunda sayısallaştırma işlemlerinin devam ettiğini aktaran Özdemir, "Özellikle merkez ilçemizde bulunan ve Alibaba, Esentepe ve Yeni Mahalle sınırlarının içerisinde kalan afete maruz bölgelerimizin sayısallaştırma çalışmaları devam etmekte. Bunların tamamlanmasının ardından 1992 depreminden bu yana yapılmış olan afet konutlarının imar plan çalışmaları da devam ediyor. Bunları tamamladıktan sonra afete tam anlamıyla hazır bir hale gelmeyi umuyoruz. İlimiz, Kuzeyde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güneyde Doğu Anadolu Fay Hattı, yine Kuzeyde Malatya- Ovacık Fay Zonu ve şehir merkezine kadar uzanan Nazımiye faylarıyla donatılmış durumda. Bu durum bizi fazlasıyla tehdit ediyor. Ayrıca ikincil afetler olarak değerlendirdiğimiz heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerin de sık yaşandığı bir kentte yaşıyoruz. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra gelecek ikincil afetlerden kendimizi korumaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"12 merkezde konteyner kentimiz mevcuttur"

Özdemir, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, yüzyılın afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilimiz de genel hayata etkili olarak sayılmıştır. Bu kapsamda merkez dahil 8 ilçemizde bin 143 adet konteyner olacak şekilde 12 merkezde konteyner kentimiz mevcuttur. Muhtemel bir durumda Pülümür ve Ovacık ilçelerimize hızlı bir şekilde yetişemememiz halinde bu konteyner kentler hızlıca devreye girecektir ve vatandaşlarımız barınma ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayacaklardır" dedi. - TUNCELİ