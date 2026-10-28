Tunceli’de 29 metre derinlikte Türk bayrağı açıldı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Keban Barajı'nın 29 metre derinliğinde Türk bayrağı açtı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Tim Komutanlığı personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihi Pertek Kalesi'nin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen etkinlikte, Keban Barajı'nın 29 metre derinliğinde Türk bayrağı açıldı. Sualtında açılan şanlı Türk bayrağıyla Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.