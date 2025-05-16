Tunceli\'de Aile Günü Yürüyüşü

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Aile Günü yürüyüşü" Hüseyin Güntaş İl Halk Kütüphanesi önünde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlik öncesinde, Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya'nın katılımıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü karşısında bulunan ve "Aile Durağı" ismi verilen durağın açılışı yapıldı. Daha sonra Hüseyin Güntaş İl Halk Kütüphanesi önünde başlayan yürüyüş, yer altı çarşısının üzerinde son buldu. Etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunulurken yerel sanatçılar da müzik dinletisi verdi.

Etkinlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Tunceli Şubesi stant kurularak vatandaşlara çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Aile Yılı boyunca ve özellikle Aile Haftası'nda amacımız, ailenin toplumumuzdaki eşsiz yerini ve önemini bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu coşkulu yürüyüş de aile bağlarımızı daha da güçlendirmek, aramızdaki sevgi ve dayanışmayı artırmak için güzel bir vesiledir" dedi. - TUNCELİ