Cadde62 ile Tunceli\'ye yeni yaşam alanı

"Cadde62 Projesi" ve "Sanat Sokağı" düzenlemesiyle Tunceli'ye modern, estetik ve sosyal yaşamı güçlendirecek yeni prestij alanları kazandırılacak.

Tunceli'de kent estetiğini güçlendirecek ve sosyal yaşamı canlandıracak önemli bir proje için çalışmalar başlıyor. Atatürk Mahallesi Kafeler Caddesi'nde uygulanacak Cadde62 Sokak Güzelleştirme Projesi kapsamında 240 metrelik alan modern bir görünüme kavuşacak. Aydınlatma sistemleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş alanları ve çevre dostu tasarımıyla dikkat çekecek proje, özellikle gençlerin ve vatandaşların bir araya gelebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Öte yandan Moğultay Mahallesi'nde yer alan Sanat Sokağı da kentin kültürel kimliğini yansıtan prestij bir caddeye dönüştürülecek. Yaklaşık 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalarla Tunceli'nin geleceğine estetik ve kalıcı bir değer kazandırılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Kafeler Caddesi olarak adlandırılan kafelerin yoğun olduğu caddede şu anda çalışma başlatıyoruz. Her şehrin prestij caddeleri olur. Biz de bu güzel şehrimizin neden prestij caddesi olmasın diye bir değerlendirme yaptık. Aldığımız kararla bugün itibariyle kafeler caddesinin ismini Cadde62 olarak başlatıp 45 günlük bir süre verdik. 45 gün içerisinde yaşayan bir cadde haline getirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın geceleri özellikle trafiğe kapalı ışıklar içerisinde oturma yerleri olan, müziklerin yapıldığı bütün alanların taşabildiği bir cadde oluşturmak istiyoruz. Onun startını veriyoruz. Çok yakın bir zamanda projesini tamamlayacağımız, Moğultay Mahallesinde de prestijli bir alanımız var. Sanat Sokağı. Sanat Sokağımız maalesef sanat sokağı olmaktan çıkmış durumda. Benzer bir çalışmayı da kültürümüze ve anlayışımıza uygun şekilde çok kısa bir vakitte vatandaşlarımızla paylaşmayı hedefliyoruz" dedi. - TUNCELİ