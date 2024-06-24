Tunceli'de Çocuklar Tağar Çayı'nda Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
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Tunceli'de Çocuklar Tağar Çayı'nda Yüzme Öğreniyor

Tunceli\'de Çocuklar Tağar Çayı\'nda Yüzme Öğreniyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Tağar Çayı sayesinde çocuklar henüz 6 yaşındayken yüzme öğreniyor. Tağar Çayı, ilçenin doğasına güzellik kattığı gibi çocuklar için doğal yüzme alanı olarak da kullanılıyor. Ebeveynler, çocuklarının fiziksel gelişimi ve özgüven kazanımı için periyodik olarak Tağar Çayı'nda yüzmelerine fırsat tanıyor. Çocuklar, burada arkadaşlarıyla birlikte yüzerek oyunlar oynuyor ve eğlenceli vakit geçiriyor.

24.06.2024 10:50
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ilçenin hemen yanı başında asırlardır akan Tağar Çayı sayesinde çocuklar henüz 6 yaşındayken yüzme öğreniyor.

Çemişgezek ilçe merkezine yaklaşık 500 metre uzaklıkta akan Tağar Çayı, ilçenin doğasına güzellik kattığı gibi kentte yaşayanlar için doğal yüzme alanı olarak katkı sunuyor. Tağar Çayı boyunca oluşan doğal göletlerde serinlemek için çok küçük yaşta suya giren çocuklar, ailelerinin kontrolünde 6-7 yaşlarında yüzmeyi öğreniyor. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu ilçede, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra, özgüven kazanımlarında da fayda sağlayacağı düşüncesiyle ebeveynler çocuklarını periyodik olarak Tağar Çayında yüzmelerine fırsat tanıyor.

"Birlikte oynuyoruz, eğlenceli oluyor"

İlçedeki insanların yüzmeyi 6 yaşında öğrendiğini söyleyen Arel Saran, "Ben 12 yaşındayım. Yaz aylarını Çemişgezek'te geçirmeyi çok seviyorum. Genellikle çoğu çocuk 6 yaşından sonra burada yüzmeyi öğreniyor. Belki büyük kentlerde olsaydım bu kadar hızlı yüzmeyi öğrenemezdim. Havalar çok ısınınca serinlemek için Tağar Çayına geliyoruz. Ayağımızı çok hafif suya sokmamız da bile kendimize geliyoruz. Burada çok güzel dostluklar ediniyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Birlikte yüzerek oyunlar oynuyoruz. Atlamalar yapıyoruz. Daha önce Antalya'ya tatile gittim. Ama buradaki eğlenceyi orada bulamadım. Hem burada benim arkadaşlarım da var. Burada atlıyorum, yüzüyorum, dalıyorum. Çeşitli çeşitli oyunlar buluyoruz, birlikte oynuyoruz. Çok eğlenceli oluyor" dedi.

"Bu çay bizim için büyük bir imkan sunuyor"

Tağar Çayının kendileri için büyük bir imkan sunduğunu belirten Tuğrul Yiğit Saran, "12 yaşındayım. Biz Tağar Çayında sürekli yüzüyoruz. Burada 6 yaşından daha erken yüzmeyi öğrenenler de oluyor ama çoğumuz 6 yaşında öğreniyoruz. Çemişgezek ilçemiz doğa harikası bir yer. Tağar Çayı da onlardan biri. Mesela tarihi indeklerimiz var. Ama biz en çok Tağar Çayını seviyoruz. Buraya geliyoruz. Her zaman yüzüyoruz. Serinliyoruz. Yaz ayları bizim için zor geçmiyor. Tağar Çayında su kenarlarında yüzülecek yerler yapıyorlar. Oralara gidiyoruz, yüzüyoruz. Mesela buraya dışarıdan gelenler oluyor. Çocuklar bir bakıyoruz yüzmeyi bilmiyor. Bizden çok daha büyük. Çocuk gelmiş İstanbul'dan kollukla falan yüzüyor. Ama biz öyle değiliz işte. Böyle bir imkan elimize geçmiş. Onu değerlendiriyoruz. Ben daha önce tatil yerlerine de gittim. Böyle imkanlar hiç olmuyordu. Hiç arkadaşım da olmuyordu. Burada hem iyi dostluklar kuruyorum. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Geliyoruz burada suya giriyoruz. Dalıyoruz, hareketler yapıyoruz. Kendi kendimize bir şeyler yaparak keyif alıyoruz. Burası çok eğlenceli geçiyor bizim için" diye konuştu.

"Bu su bizi serinletiyor"

Herkesi Çemişgezek ilçesine davet eden Deniz Hasan Bilgiç, "Ben 12 yaşındayım. Futbol okuluna gidiyorum. Yazın insanlar burada çoğunlukla balık avlıyor. Balıkların tadını beğeniyorlar. Buraya turistler yoğunlukla geliyorlar. Arkadaşlarımızla su içinde çoğunlukla oyunlar oynuyoruz. Havalar bazen çok sıcak oluyor. Biz de buraya geliyoruz. Bizi bu su serinletiyor. Bütün arkadaşlarımız da yüzmeyi biliyor. Burada çocuklar 6 yaşından önce yüzmeyi öğrenmeye başlıyorlar. Çemişgezek ilçemizde hemen hemen yüzmeyi bilmeyen kişi yoktur. Ailelerimiz Tağar çayı kıyısına piknik yapmaya geliyor. Burası turistler için bir tatil bölgesi. Çemişgezek ilçemize herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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