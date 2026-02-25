En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş - Son Dakika
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

Haberin Videosunu İzleyin
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
25.02.2026 17:21  Güncelleme: 18:10
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
TÜİK'in 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ne göre en düşük evlilik oranına sahip olan Tunceli'de yaşayan Bülent Yılmaz, "Bekar bir insan olarak şunu düşünüyorum: Kendime bir pantolon alabilir miyim, ayakkabı alsam çorap alabilir miyim, kiramı ödeyebilir miyim diye hesap yapıyorum. Böyle bir durumda gidip birine gel, evlenelim desem; ben o insana ne yedireceğim, ne içireceğim? Çocuğum olsa, çocuğum açlıktan ölecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ne göre, Türkiye genelinde evlilik sayıları düşerken boşanma oranlarında artış görüldü. Tunceli, evlilik hızının en düşük olduğu il oldu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tuncelili vatandaşlar, evlilik oranlarının düşük seyretmesinde ekonomik koşullar, genç nüfusun göç eğilimi ve işsizlik gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade etti.

"EVLENMEK ARTIK GERÇEKTEN ÇOK PAHALI"

Ekonomi düzelmeden evlenmenin zor olduğunu ifade eden Nergis Yetkiner şunları söyledi: "Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Evlenmek artık gerçekten çok pahalı. Düğün salonları pahalı, kiralar pahalı, yeni eşyalar pahalı, beyaz eşyalar pahalı. Kuaför masrafları bile oldukça yüksek. Kısacası evlenmek günümüzde gerçekten zorlaştı. Bu durum sadece Tunceli'de değil, Türkiye'nin her yerinde böyle. Şu an nişanlı olup ekonominin düzelmesini bekleyen milyonlarca insan var. Bu nedenle, ekonomik koşullar iyileşmeden evlenmek birçok kişi için oldukça zor görünüyor."

"BUGÜN GENÇ OLSAYDIM ASLA EVLENMEYİ DÜŞÜNMEZDİM"

Hıdır Mercan ise "Ben 1956 doğumluyum. 1974 yılında evlendim. O günün hayat koşullarında mutluyduk. Ancak yeniden dünyaya gelmiş olsaydım ve bugün genç biri olsaydım, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle asla evlenmeyi düşünmezdim. Bu durum gençlerimizin suçu değildir. Ülkeyi yöneten insanların sorumluluğu altındaki bir meseledir. Eğer bu ekonomik şartlar düzeltilmezse, kimse kolay kolay evlenmeyi düşünmez" dedi.

"BU HAYAT PAHALILIĞINDA İNSANLAR NASIL EVLENEBİLİR?"

Bülent Yılmaz ise şunları ifade etti: "Bekar bir insan olarak şunu düşünüyorum: Kendime bir pantolon alabilir miyim, ayakkabı alsam çorap alabilir miyim, kiramı ödeyebilir miyim diye hesap yapıyorum. Böyle bir durumda gidip birine gel, evlenelim desem; ben o insana ne yedireceğim, ne içireceğim? Çocuğum olsa, çocuğum açlıktan ölecek. Bu yoksullukta, bu hayat pahalılığında insanlar nasıl evlenebilir? Evden çıkarken cebime 200 TL koyuyorum çarşıya gelmem, bir çay içmem derken para bitiyor. İşsizlik diz boyu, insanlarda para yok. En düşük kira bile neredeyse 20 bin TL olmuş."

Genç nüfusun yurt dışına göç ettiğini ifade eden Nurcan Şanlı ise "Gençlerimizin büyük bir kısmı zaten burada yaşamıyor; yurt dışına ya da başka şehirlere göç ediyor. Burada genç nüfus azaldığı için evlilik oranları da doğal olarak düşüyor. Dediğim gibi, bunun en büyük sebebi ekonomik sorunlar. Burada iş imkanı yok denecek kadar az. Gençlerin çalışabileceği alanlar sınırlı. Daha çok küçük esnaf, dükkanlar, marketler var. Onun dışında fabrika gibi büyük işletmeler ya da farklı istihdam alanları yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Tunceli, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş - Son Dakika

  • hüseyin Evecen hüseyin Evecen:
    insanların lüxe olan düşkünlüğü şatafat merakı yüzünden bu hale gelindi.eskiler sade kanaat yaşam tarzından dolayı daha önceleri yaşam biraz daha kolaydı.şimdi cafelwrde 1 fincan kahveye 5 günlük mutfak ihtiyacı kadar para veriliyor,gitmeyin kardeşim 24 11 Yanıtla
    272727 272727:
    Evet ya. Aslında herşey güllük gülistanlık.. İnsanlar kahve de içme dinler... Saçmalamışsın... ?????? 4 1
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    yezidler 9 17 Yanıtla
  • 1234 1234:
    çok doğru söylemiş arkadaş 15 7 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    Şuan vicdansızca muhalefet yapıyorsun bence kim hangi asgari ücretli açlıktan çocuğuna bakamıyor? Doğru standartlar çok kötü haklısın en dipte bence de en az 40 bin ? almalı en düşük ücretli fakat Bi afrika ülkesi de değiliz olmayacağız inşallah. 3 7 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Düşün düşün dün indikçe ya evlen gitsin rızkı veren allahtır 0 4 Yanıtla
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
