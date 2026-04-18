Tunceli'de Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklamalar

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Tutuklanan isimler ve isnat edilen suçlar şöyle:

"Mustafa Türkay Sonel, Erdoğan Elaldı 'kasten öldürme', Ferhat Güven 'yağma', Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Şükrü Eroğlu 'suç delillerini gizleme ve yok etme', Gökhan Ertok 'kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi ve suç delillerini gizleme ve yok etme'."

Diğer şüpheliler Süleyman Ö., Savaş G. ve Uğurcan A. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.