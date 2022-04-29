Tunceli'de İtfaiyenin Elektriği Kesilmeye Çalışıldı - Son Dakika

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Kadın Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin elektriği, dağıtım şirketi Fırat Aksa A.Ş. tarafından bugün kesilmek istendi. Borç nedeniyle elektrikleri kesmeye gelen görevlilere belediye personeli engel oldu. İtfaiye ile Kadın Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin toplamda 6 milyon 745 bin 823 TL'lik elektrik borcu olduğu açıklandı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bu konu tamamıyla bütçe meselesiyle ilgili. Paramız olduğu zaman ödeme yapıyoruz. Ancak acil durumlar için çalışan itfaiye gibi bir birimin elektriğini kesmek, halkı cezalandırmak anlamına geliyor" dedi.

Maçoğlu, "Belediyemizin itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlilere, belediye personelimizce müsaade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil. Kamu kurum ve kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamunun bünyesinde, temel bir hak olan elektrik hizmetini özelleştirerek kamu kurumlarını çalışmaz hale getiriyorlar. Malum şirketi Dersim halkıyla birlikte mahkum edeceğiz" diye konuştu.