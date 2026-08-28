Tunceli'de Kanlı Ay Tutulması İzlendi - Son Dakika
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Tunceli'de Kanlı Ay Tutulması İzlendi

Tunceli\'de Kanlı Ay Tutulması İzlendi
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Tunceli'de sabah gerçekleşen kanlı Ay tutulması, gün doğumuna doğru en etkileyici anına ulaştı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Bugün sabaha karşı gerçekleşen kanlı Ay tutulması, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de izlendi. Kanlı Ay tutulması, gün doğumuna doğru en dikkat çekici aşamasına ulaştı.

Ülke genelindeki farklı illerde saat ve gözlem koşulları değişiklik gösterirken, İstanbul'da yarı gölge evresi saat 04.23'te, parçalı tutulma ise 05.33'te başladı ve kentten görülebilen en belirgin anı yaklaşık 06.26'da yaşandı. Tunceli'den de izlenebilen bu doğa olayı, sabah saatlerinde gün doğumuna doğru en dikkat çekici aşamasına ulaştı.

Çanakkale'de ise parçalı tutulmanın maksimumu yaklaşık 06.37'de gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay batı-güneybatı yönünde ve ufka oldukça yakın bir konumda yer aldı. Bu coğrafi konum nedeniyle Türkiye'nin batısındaki bazı bölgeler tutulmanın daha büyük bir bölümünü gözlemleyebilirken, doğu ve iç kesimlerde Ay'ın ufka yaklaşması gözlem süresinin kısalmasına neden oldu. Gökyüzü olayını takip etmek isteyenler için batı-güneybatı ufkunun açık, yüksek bina ve ağaçların görüşü engellemediği noktalar tercih edildi.

Gerçekleşen bu olayda Ay'ın tamamı değil, yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesine girdi. Bu nedenle halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen kızıl görünüm ortaya çıkarken, renk değişiminin tam Ay tutulmalarındaki kadar belirgin olmayabileceği belirtildi.

AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜYOR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girerek gölgesini Ay'ın üzerine düşürmesiyle meydana geliyor. Ay'ın Dünya'nın en karanlık gölge bölgesi olan "umbra"ya giren kısmına Güneş ışığı doğrudan ulaşamıyor. Ancak Güneş ışığının bir bölümü Dünya atmosferinden geçerek kırılıyor ve Ay'ın yüzeyine ulaşıyor. Atmosferden geçen ışığın mavi tonları daha fazla saçılırken, kırmızı ve turuncu tonlar Ay'a ulaşabiliyor. Bu nedenle Ay'ın gölgede kalan bölümü bakır veya kırmızı tonlarında görünüyor ve "Kanlı Ay" ifadesi de bu görüntüden geliyor.

Kaynak: ANKA

Tunceli, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Kanlı Ay Tutulması İzlendi - Son Dakika

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