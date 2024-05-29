Tunceli'de koyun kırkma dönemi başladı - Son Dakika
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Tunceli'de koyun kırkma dönemi başladı

Tunceli\'de koyun kırkma dönemi başladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havaların etkisiyle koyun kırkma işlemi başladı. Çiftçiler, kırkma işlemini geleneksel makaslarla ve elektrikli makinelerle gerçekleştiriyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Anıl Demir, koyunların sağlıklı gelişimi için kırkma işlemini düzenli olarak yapmanın önemini vurguladı.

29.05.2024 09:30
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koyun kırkma dönemi başladı. Çiftçiler koyun kırkma makasının yanı sıra elektrikli makinelerle de hayvanları tıraş ediyor.

Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Her yılın mayıs ile haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu çerçevede Payamdüzü köyünde, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemine başlandı.

Küçükbaş sürü sahibi olan Anıl Demir, komşularının da desteğiyle hem eski yöntem olan ve 'kırklık' adı verilen makasla hem de makine ile koyun kırkma işlemlerini yapıyor. Çocukluğundan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını aktaran Anıl Demir, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraştığımız için takip etmemiz gereken konular da çok fazla oluyor. Eskiden kırıklık denen makaslarla kırkım yapıyorduk. Ellerimiz nasır tutuyordu. Şimdi teknolojik imkanlardan istifade ediyoruz. Elektrikli makinalarla işimiz bir nebze daha kolaylaştı. Koyunlarımızın hem ferahlaması hem de daha çok gelişmesi için yılın belli dönemlerinde koyunlarımızı kırkıyoruz. Yaptığımız iş her ne kadar zor olsa da biz bu zorluğa alışığız. Koyun kırkma çalışmalarımız neşeli ve muhabbetli bir şekilde geçiyor. Koyunlar da insanlar gibi ilgi ve bakım istiyor. Hiçbir iş ekmeksiz olmuyor" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de koyun kırkma dönemi başladı - Son Dakika

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