Tunceli'de Organik Kuru Fasulye Hasadı Başladı

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yetişen organik kuru fasulyenin hasadına başlandı. Bu yıl yüksek maliyetler nedeniyle dert yakınan üreticilerden İlyas Kıl, "Üretim maliyetleri çok yüksek, vatandaş altından kalkamadığı için üretim yapamıyor. Biz bu şartlarda bu tarıma devam edemeyiz. Zamanla bizim bu organik fasulyeler yok olur gider" dedi.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan kuru fasulye halk arasında "ucuz protein" olarak nitelendiriliyor. Yılda ortalama 300 bin ton üretimle Türkiye, kuru fasulye üretiminde Tanzanya, Hindistan, Myanmar, Kenya ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalmış durumunda. Üretim maliyetleri birçok ürün grubunda olduğu gibi kuru fasulyeyi de etkilemiş durumda. Tunceli'nin Ovacık içesinde başlayan hasat üreticileri düşündürüyor. Devlet desteğinin yetersiz olduğunu belirten üreticiler, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle zor günler yaşıyor.

İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olduktan sonra Ovacık ilçesindeki köyüne dönüp fasulye üretimi yapan İlyas Kıl, üretime devam etmek için devlet desteğinin şart olduğunu dile getirdi.

"Eğer kara geçmezsem ben de bırakacağım"

Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle ürettikleri üründen ekonomik açıdan faydalanamadığını söyleyen Kıl, "Ben İstanbul'da 30 sene sosyal sigortada çalıştım. 30 sene sonra emekli oldum. Koronavirüs çıktıktan sonra köye geldim. Köyde hayatımı devam etmek için ufak tefek tarlalarla uğraşıyorum. Yalnız bu tarımın devam ettirmem için devlet desteği mutlaka lazım. Çünkü mazot fiyatı çok yüksek. Biz maliyetlerin altından kalkamıyoruz. Eğer kara geçmezsem ben de bırakacağım. Zaten etrafınıza baktığınız zaman görürsünüz. Tarlaların yüzde 80'i 60'ı boştur" dedi.

"Devletin üreticiye yardımcı olması lazım"

Devletin kuru fasulye üreticilerine destek olması için çağrıda bulunan Kıl, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetleri çok yüksek, vatandaş altından kalkamadığı için üretim yapamıyor. Biz bu şartlarda bu tarıma devam edemeyiz. Zamanla bizim bu organik fasulyeler yok olur gider. Mesela örneğin ben yaklaşık 13 dönüm ekmişim. Bugün mazot 56, 57 liradır. Dolayısıyla traktör ücreti çok yüksektir. Çağrımız devletimizin mutlaka bu işi ayarlaması lazım. Üreticiye yardımcı olması lazım. Bir şekilde kaynak aktarması lazım. Üretici de bu işi devam ettirirse Ovacık fasulyesi Türkiye'de de dünyada da tanımış olur. Ama eğer devlet yardım etmezse vatandaş bu işin altından kalkamadığı için bu fasulye de bitmeye mahkum kalır."

"Emeğimizin karşılığını alamıyoruz"

Bir diğer fasulye üreticisi Sultan Opuz Şengül ise emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dört dönüm fasulye ektik. Önce güzelce bunları kurutuyoruz. Ardından topluyoruz. Katkısız, hiç şey yok. Organik. Kuruttuktan sonra patsa veriyoruz. Ondan sonra tek tek seçiyoruz. Daha sonra paketleyip satıyoruz. Ancak ne yazık ki bir destek göremiyoruz. Aslında emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Bayağı emek veriyoruz ama karşılığını görmüyoruz. Malımız ucuza gidiyor. Kurtarmıyoruz daha doğrusu. Ama mecburiyetten ekiyoruz. En azından mazot desteği olsa üretim de devam eder. Her şey ilaçlı. Hiçbir şey yiyemiyoruz, içemiyoruz. Ne yapsak çekinerek yiyoruz. Hep hastayız yani. Hep ilaçlı şeyler yediğimiz için oluyor bunlar."