Tunceli\'de Ramazan çadırı kuruldu, ilk iftar yapıldı

Tunceli'de Ramazan ayının ilk iftarı, kurulan Ramazan çadırında ve toplu bir şekilde yapıldı.

Tunceli'de Ramazan ayının ilk iftarı coşkulu bir kalabalıkla Atatürk Stadyumu'nda konumlandırılmış iftar çadırlarında yapıldı. Tunceli Valiliği ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle kentte ilk defa uygulanan "Gönül Sofrası" iftar çadırlarında yüzlerce vatandaş iftarını yaptı. Söz konusu programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından katılımcılar iftarını yaptı.

"Bu huzur ortamı şehrimizin en kıymetli kazanımlarının başında gelmektedir"

Ramazan ayının ilk iftarı olması münasebetiyle açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan mübarek Ramazan ayıyla bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Rahmet kapılarının aralandığı, gönüllerin yumuşadığı bu manevi iklimde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız Ramazan'ın manevi ruhuyla yeniden güç bulmuştur. Bugün mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, aynı sofrada, aynı duada, aynı gönülde buluşmanın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan; paylaşmanın, sabrın, merhametin ve hoşgörünün ayıdır. Bu mübarek ay sadece oruç tutmak değil, gönülleri birleştirmek, kırgınlıkları ortadan kaldırmak, birbirimizi daha iyi anlamak ve daha sıkı kenetlenmek için de önemli bir fırsattır. Şükürler olsun ki şehrimiz bugün can cana yaşamadığımız huzurlu ve güvende hissettiğimiz bir iklime sahiptir. İnsanın insana yakın olduğu, gönüllerin birbirine dokunduğu dayanışmanın ve muhabbetin hayatın her alanına yansıdığı bu huzur ortamı şehrimizin en kıymetli kazanımlarının başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

Gönül Sofrası adlı iftar çadırlarının 30 gün boyunca vatandaşlara hizmet edeceği bildirildi. - TUNCELİ