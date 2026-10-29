Tunceli’de sağanak, park içindeki işletmeleri su altında bıraktı - Son Dakika
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Tunceli’de sağanak, park içindeki işletmeleri su altında bıraktı

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Tunceli’de sağanak, park içindeki işletmeleri su altında bıraktı
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Tunceli’de sağanak, park içindeki işletmeleri su altında bıraktı
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Tunceli'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki bazı işletmeleri sağanak nedeniyle su bastı. İşletme sahibi Zeynel Bayoğlu, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki bazı işletmeleri sağanak nedeniyle su bastı. İşletme sahibi Zeynel Bayoğlu, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirterek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Tunceli'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda su baskınlarına neden oldu. Parkta faaliyet gösteren 5-6 işletmeden bazılarını su basarken, işletmelerde bulunan müşteriler de zor anlar yaşadı.

Parkta işletme sahibi olan Zeynel Bayoğlu, yağışın ardından yaşananları anlatarak sorunun her yıl tekrarlandığını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini istediklerini söyledi. Yaşanan su baskınının yalnızca işletmeleri değil, müşterileri ve araçları da etkilediğini belirten Bayoğlu, şunları söyledi:

"Burası Atatürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı. Burada yaklaşık 5-6 işletme var. En basitinden, yağış nedeniyle işletmemizin içine su girdi. Araçlar ve müşteriler içeride mahsur kaldı. İnsanlar ayakkabılarını çıkarıp pantolonlarını yukarı sıyırarak araçlarına binmek zorunda kaldı. En önemlisi de araçların bulunduğu yerde bir elektrik panosu var. Pano yarısına kadar suyun içine gömülmüştü.

Buranın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Her yıl yağmur yağdığında aynı sorunu yaşıyoruz. Bu şekilde devam ederse büyük ihtimalle bütün işletmelerin ya da burada yaşayan vatandaşların araçlarında şambrel, bot bulundurması, hatta büyük işletmelerin kayık alması gerekecek. Çünkü başka türlü bu soruna çözüm bulamayacağız."

Kaynak: ANKA
15 TemmuzTunceliYerelSon Dakika

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