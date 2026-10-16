Tunceli'de sağlık binalarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, iki kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de sağlık binalarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, iki kişi kurtarıldı

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Tunceli\'de sağlık binalarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, iki kişi kurtarıldı
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Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi, sağlık müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta travma geçiren iki kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen bir kişi güvenli alana çıkarıldı.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında gerçekleştirilen tatbikata Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Tunceli İtfaiyesi ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Tatbikat senaryosu kapsamında, bina tahliyesi sırasında düşmeye bağlı travma geçiren iki kişiden biri UMKE, diğeri ise Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı. Tatbikatta, muhtemel afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, ekiplerin müdahale kabiliyeti ve kurum içi acil müdahale ekiplerinin saha uygulamaları değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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