Tunceli\'de Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de 10 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edilirken daha sonra tekne turu düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, kurum amirleri, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte çocuklarla birlikte pasta kesildi, sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edildi.

Munzur Üniversitesi'ndeki etkinliğin ardından sünnet olan çocuklar ile ailelerin katımıyla Pertek ilçesinde tekne turu düzenlendi. - TUNCELİ