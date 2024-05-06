Tunceli'de Trafik Haftası etkinlikleriyle öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika
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Tunceli'de Trafik Haftası etkinlikleriyle öğrenciler bilgilendirildi

Tunceli\'de Trafik Haftası etkinlikleriyle öğrenciler bilgilendirildi

Tunceli Valiliği, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi. Öğrenciler, trafik polisleri eşliğinde parkurda akülü araçlara bindirilerek trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklara trafik bilincini aşılamak ve duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

06.05.2024 13:43
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Tunceli'de Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler bilgilendirildi.

Tunceli Valiliği Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çalışma başlattı. Bu çerçevede Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, trafik polislerince, parkurda akülü araçlara bindirilip kurallar hakkında bilgilendirildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Çocuklarımızla eğlenerek öğreniyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini aşılamak, trafikte duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek çok ama çok önemli" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Trafik Haftası etkinlikleriyle öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika

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