Tunceli\'de Trafik Haftası etkinlikleriyle öğrenciler bilgilendirildi

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Tunceli'de Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler bilgilendirildi.

Tunceli Valiliği Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çalışma başlattı. Bu çerçevede Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, trafik polislerince, parkurda akülü araçlara bindirilip kurallar hakkında bilgilendirildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Çocuklarımızla eğlenerek öğreniyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini aşılamak, trafikte duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek çok ama çok önemli" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ