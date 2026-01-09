Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Kenti Etkisi Altına Aldı - Son Dakika
Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Kenti Etkisi Altına Aldı

09.01.2026 10:33  Güncelleme: 11:39
Tunceli’deki yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, valilik eğitime bir gün ara verdi. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tunceli'de kar yağışının ardından Tunceli Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve Tunceli Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri ve yoğun kullanılan güzergahlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek, bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
