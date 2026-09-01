Tunceli’de zemini kayan binada inceleme tamamlandı, binada oturanların evlerine dönüşüne izin verildi - Son Dakika
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Tunceli’de zemini kayan binada inceleme tamamlandı, binada oturanların evlerine dönüşüne izin verildi

Tunceli’de zemini kayan binada inceleme tamamlandı, binada oturanların evlerine dönüşüne izin verildi
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Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında zemin kayması nedeniyle tedbiren boşaltılan binada teknik inceleme ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Bina sakinlerinin evlerine dönmesinde teknik açıdan sakınca bulunmadığı açıklandı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde inşaat kazısı sırasında zemini kayan ve tedbir amacıyla boşaltılan binada teknik inceleme ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Yapılan kontrollerin ardından bina sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildi.

Tunceli Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki binanın zeminde kayma meydana gelmiş, olayın ardından bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bina sakinleri yaşanan olay nedeniyle bir süre evlerine girememişti.

Tunceli Belediyesi, yapılan teknik incelemelerin ardından bina sakinlerinin evlerine dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Atatürk Mahallesi'nde inşaat kazısı kaynaklı tedbiren boşaltılan binadaki teknik inceleme ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimizin ve ilgili kurumların sahada yürüttüğü incelemeler neticesinde vatandaşlarımızın evlerine dönmesinde teknik açıdan hiçbir sakınca bulunmadığı tespit edildi" denildi.

Sürecin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından da takip edildiği belirtilen açıklamada, "Süreci başından itibaren yakından takip eden Vali-Belediye Başkan V. Sn. Şefik Aygöl, bina sakinlerimizden İpek teyzemizi makamında ağırladı. Yapılan teknik kontroller ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Sayın Valimiz, komşularımızın içini rahatlatacak açıklamayı paylaşarak bina sakinlerinin bu akşam evlerine gönül rahatlığıyla dönebileceklerini belirtti. Sabır ve anlayışları için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa, İnceleme, Güvenlik, Tunceli, İnşaat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli’de zemini kayan binada inceleme tamamlandı, binada oturanların evlerine dönüşüne izin verildi - Son Dakika

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