Tunceli'deki 815 kırsal konutun yüzde 75'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'deki 815 kırsal konutun yüzde 75'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor

Tunceli\'deki 815 kırsal konutun yüzde 75\'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı süren 815 kırsal köy konutunun yıl sonuna kadar yüzde 75'inin tamamlanması planlanıyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığındaki toplantıda, projelerin takvime uygun ilerletilmesi ve hak sahiplerine teslimatın hızlandırılması kararlaştırıldı.

Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı sürdürülen toplam 815 kırsal köy konutunda çalışmalar devam ederken, konutların yüzde 75'inin yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, kent merkezi ve 7 ilçede yapımı devam eden toplam 815 kırsal köy konutuna ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kırsal konut projelerinde gelinen son durum ele alınırken devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Aygöl, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerletilmesi ve çalışmaların hızlandırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, yıl sonuna kadar kırsal konutların yüzde 75'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'deki 815 kırsal konutun yüzde 75'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'deki 815 kırsal konutun yüzde 75'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement