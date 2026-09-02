Tunceli'deki 815 kırsal konutun yüzde 75'inin yıl sonuna dek teslim edilmesi hedefleniyor
Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı süren 815 kırsal köy konutunun yıl sonuna kadar yüzde 75'inin tamamlanması planlanıyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığındaki toplantıda, projelerin takvime uygun ilerletilmesi ve hak sahiplerine teslimatın hızlandırılması kararlaştırıldı.
Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı sürdürülen toplam 815 kırsal köy konutunda çalışmalar devam ederken, konutların yüzde 75'inin yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, kent merkezi ve 7 ilçede yapımı devam eden toplam 815 kırsal köy konutuna ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kırsal konut projelerinde gelinen son durum ele alınırken devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Aygöl, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerletilmesi ve çalışmaların hızlandırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, yıl sonuna kadar kırsal konutların yüzde 75'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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