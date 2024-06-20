Tunceli'nin Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tunceli'nin Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı. Köyde sigara içen sayısı 4'e düşerken, gençler spora yönlendiriliyor ve sigara içenlere tatlı bir mobbing uygulanıyor. Köyün kapıları sigaraya kapatılıp spora açıldı. Köydeki spor sahaları ve doğa yürüyüşleri gençlerin ilgisini çekiyor. Köy sakinleri, köyü tamamen dumansız hale getirmek için çaba gösteriyor.

20.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde vatandaşlar sigaraya karşı savaş açtı.

Çemişgezek ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, doğa harikası Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı. Köylülerin kararlılığı sigara içen sayısını 4'e düşürdü. Yüksek rakımlı ve güzel bir doğaya sahip Doğanalan köyünde, kış ayları sert geçtiği için nüfus azalsa da yaz aylarında köy nüfusu yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Köyde Asım Doğruer anısına yapılan spor sahasında gençler kötü alışkanlık yerine spora, doğa yürüyüşlerine yönlendiriliyor. Sigara içenlerin de bırakma çabası içerisinde olduğu köyde, sigara içenlere tatlı bir mobbing uygulanıyor. Köy sakinlerinin, köyü tamamen dumansız köy haline getirmek için topyekun gösterdiği çaba meyvelerini veriyor.

"Köyümüzde sigaraya savaş açtık"

Köyün kapılarını sigaraya kapatıp spora açtıklarını belirten Doğanalan Köyü Muhtarı Yakup Şahinkaya, "Köyümüzde sigaraya karşı savaş açtık. Köyümüzde sigarayı içen sayısı 4 ya da 5'i geçmez. İnsanımız genelde sporla ilgileniyor. Köyümüzde tatlı bir Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti var. Köyümüz 100 haneli bir köydür. Biz sigaraya karşı kapılarımızı kapattık, kapılarımızı spora açtık. Nüfusumuz yaz aylarında yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Kış aylarında doğamız biraz sert olduğundan pek kimse kalmıyor. Kış ayları burada sakin geçer" dedi.

"Spora karşı bir ilgimiz var"

Köyde vatandaşların sporla ilgilendiğini belirten Doğanalan Köyü Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bizler çalışmalarımızla köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gençliğimiz köye yeteri kadar ilgi gösteriyor, sağ olsunlar. İnşallah bu 15 gün içerisinde de köyümüz daha da kalabalık olacak. Köyümüzde sigara alışkanlığı, yüzde 90 içilmiyor yani. İçenlerin sayısı 4 ya da 5'i geçmez. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah onları da ikna edeceğiz. İş İnsanlarımızdan İlhan Doğruer köyümüze futbol sahası yaptırdı. Köyümüzde Asım Doğruer anısına bir spor kompleksi yapıldı. Köyümüzde spora karşı bir ilgi var" diye konuştu.

"Sigara kullanan dört kişiden biriyim, dördümüz de hastayız"

Köyde sigara kullanan 4 kişiden biri olan ve kendilerine çok baskı uygulandığını kaydeden Aydın Karaköse, "Köyde sigaraya karşı savaş açıldı. Köyde sigara içen 4 kişiyiz, Dördümüz de hastayız. Gençlerimiz hep spora yakınlar. Spor yapıyorlar. Biz de sigarayı bırakmaya çalışacağız. İnşallah bırakırız. Sigara içen 4 kişiden biri de benim. Köyde sigarayı bırakmamız için üzerimize çok baskı yapılıyor. Ailem baskı yapıyor. Çocuklar baskı yapıyor. Ama bir türlü bırakmıyoruz. İnşallah bırakacağız. Yani köyde dışlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Biz oturuyoruz kalabalığın yanında, sigara içemiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençleri spora yönlendiklerini söyleyen Abdurrahim Akhoroz, "Sigara konusuna gelince sigarayı 2000 yılında bıraktım. Şimdi sigaradan nefret ediyorum. Köyümüzde sigara kullanımı ortalaması yüzde 3 civarında Her yüz kişiden 3 kişi ancak içiyor. Biz tamamen Yeşilaycı bir toplumuz. Sigarayla savaşa sonuna kadar devam edeceğiz. Köyde spor sahalarımız var. Onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Spor, Yerel, Sağlık, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'nin Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
11:00 Konya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Karaköy’de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti Karaköy'de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'nin Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement