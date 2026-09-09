Tunceli Pülümür'de göçer üreticilere yayla ziyaretinde hayvancılık sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de göçer üreticilere yayla ziyaretinde hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

Tunceli Pülümür\'de göçer üreticilere yayla ziyaretinde hayvancılık sorunları masaya yatırıldı
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Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nda göçer üreticilerle bir araya geldi. Görüşmede hayvancılığın mevcut durumu ve yetiştiricilerin yaşadığı sorunlar değerlendirilerek üreticilerin talepleri yerinde dinlendi.

Pülümür Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nda göçer üreticiler ziyaret edilerek hayvancılık faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, beraberindeki heyetle birlikte Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nı ziyaret etti. Yaylada hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçer üreticilerle bir araya gelen Pala ve beraberindeki heyet, üreticilerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde yaylalardaki üretim faaliyetleri, hayvancılığın mevcut durumu ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli Pülümür'de göçer üreticilere yayla ziyaretinde hayvancılık sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

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