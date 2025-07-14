Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınıyor

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü mevcut hizmet binasının depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yeni hizmet binasına taşınıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hükümet Konağı ek hizmet binasında faaliyet göstermekteyken, binanın riskli yapı sınıfında olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verilen Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı bundan böyle Atatürk Mahallesi'nde yeni binasında hizmet sunacak. Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarında yer alan Ticaret İl Müdürlüğü binası, 16 Temmuz çarşamba gününden itibaren açık olacak. - TUNCELİ