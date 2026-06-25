Tunçkaya Köyü'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Tunçkaya Köyü'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Başladı

Tunçkaya Köyü\'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Başladı
25.06.2026 14:08
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Kars'ta Tunçkaya Köyü'nde altyapı güçlendiriliyor, yollar daha modern hale getiriliyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya Köyü'nde kilit parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla köy içi yolların daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak kilit parke taşı döşemesiyle birlikte özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi, vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Köy sakinlerinin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, proje sayesinde Tunçkaya Köyü'nün çehresinin de değişeceği belirtildi. Kilit parke taşı uygulamasının tamamlanmasının ardından köy yolları daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Kars İl Özel İdaresi'nce, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğü ifade edilerek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı çalışmalarına öncelik verildiği kaydedildi. Başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Tunçkaya Köyü'nde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi ve yaşam alanlarının modern bir görünüme kavuşması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunçkaya Köyü'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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